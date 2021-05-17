Циганський король заявив, що поєдинок пройде 14 серпня в Саудівській Аравії. Це означає, що українець Олександр Усик може розпрощатися на найближчий час з думкою про поєдинок за титул проти Ентоні.

До слова Промоутер оголосив дату й місце бою Джошуа – Ф'юрі

"У мене є важливі новини для всіх, хлопці. Я тільки що розмовляв по телефону з принцом Халідом, він сказав мені, що бій на 100 відсотків відбудеться. 14 серпня 2021 року - літній час. Весь світ буде прикутий до Королівства Саудівська Аравія.

Я не можу дочекатися, щоб розбити Джошуа на найбільшій арені всіх часів. Це буде найбільше спортивна подія, яка коли-небудь прикрашало планету Земля. Не пропустіть, все дивляться на нас", – сказав Ф'юрі.

Що відомо про бій Ф'юрі – Джошуа

Чемпіон WBC Ф'юрі та володар титулів WBA, WBO, IBF Джошуа підписали контракт на 2 поєдинки. Та боксери не узгодили дату та місце поєдинку.

Боб Арум, представник Ф'юрі, переконаний, що бій не відбудеться. За його словами, Джошуа проведе захист титулу WBO проти Олександра Усика. Натомість Ф'юрі може знову зустрітися з Деонтеєм Уайлдером.



Ф'юрі – Джошуа / Інфографіка Спорт 24​