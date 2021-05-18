Поєдинок повинен відбутися до 15 вересня

Ф'юрі та Уайлдер провели бій у лютому 2020 року. Після перемоги Ф'юрі боксери мали провести реванш, оскільки був підписаний контракт на 2 бої.

До слова Джошуа та Ф'юрі зароблять по 75 мільйонів доларів за бій

Щодо реваншу виникли розбіжності. У підсумку Уайлдер звернувся у суд.

Журналіст Марк Крігел інформує, що арбітражний суддя Даніель Вайнштейн прийняв рішення на користь Уайлдера.

Чемпіона WBC у важкій вазі Тайсона Ф'юрі зобов'язали провести бій з Уайлдером. Повідомляється, що поєдинок повинен відбутися до 15 вересня 2021 року.

Для бою Ф'юрі – Уайлдер зарезервували арену

Боб Арум, менеджер Ф'юрі, вже прокоментував інформацію про рішення суду. Про це повідомляє ESPN.

Перша за все, промоутер запевнив, що Уайлдер не отримає відступні, щоб не заважати бою Ф'юрі з Ентоні Джошуа.

Краще спочатку розібратися з ним, а потім зайнятися своїми справами. Ми можемо провести бій Ф'юрі Джошуа у листопаді або грудні,

– сказав Арум.

Слід зауважити, що Ф'юрі та Джошуа домовилися про поєдинок 14 серпня у Саудівській Аравії.

Також Боб Арум повідомив, що промоутерська компанія Top Rank зарезервував стадіон Allegiant у Лас-Вегасі для бою Ф'юрі – Уайлдер 24 липня.