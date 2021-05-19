В інстаграмі у промоутера Олександра Красюка українець попросив у Хірна більше грошей.
До слова Президент WBO анонсував бій Усик – Джошуа
"Привіт, Едді. Я хочу грошей. Більше грошей!", – сказав Усик.
Усик битиметься з Джошуа?
- Донедавна Усик поставив на паузу пошуки суперника в очікуванні оголошення бою між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.
- Ф'юрі 16 травня нарешті оголосив про бій з Джошуа. Боксери мають зустрітися 14 серпня у Саудівській Аравії. Бійці можуть заробити приблизно від 75 до 100 мільйонів доларів.
- Та несподівано на заваді поєдинку за звання абсолютного чемпіона став Деонтей Уайлдер. Американець виграв суд і Ф'юрі зобов'язали дати реванш.
- Повідомляється, що для поєдинку Ф'юрі – Уайлдер навіть зарезервована арена у Лас-Вегасі. Британець має час провести бій до 15 вересня.
- Таким чином, Ф'юрі доведеться відкласти бій з Джошуа. Натомість британець може зустрітися з Усиком, який є офіційним претендентом на титул WBO.
- Відомий інсайдер Майк Коппінджер повідомив, що для бою Усик – Джошуа є дві дати – 21 і 28 серпня.