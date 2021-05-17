Скажені гонорари боксерів

Організатори бою витратять на проведення шоу 155 мільйонів доларів. Ф'юрі та Джошуа отримають по 75 мільйонів доларів.

Варте уваги Усик відомим мемом потролив WBO в очікуванні бою з Джошуа: фото

Варто сказати, що у березні повідомлялося, що боксери зароблять понад 100 мільйонів доларів.

Ще 5 мільйонів доларів піде на покриття інших витрат та андеркарда.

Що відомо про бій

Тайсон Ф'юрі 16 травня підтвердив, що поєдинок з Джошуа відбудеться 14 серпня у Саудівській Аравії. Раніше про це повідомляв Едді Хірн, промоутер Джошуа.

Боб Арум, менеджер Тайсона, заявив, що досі не отримав остаточні контракти на бій. Втім, вони повинні надійти 17 травня.

"Принц Халід запевнив Тайсона Ф'юрі, що не буде ніяких проблем. Всі, хто мав справу з принцом Халідом і його командою, знають, що це люди свого слова. Мабуть, всі проблеми вирішені", – сказав Арум.

Непереможний Ф'юрі у бою з Джошуа виставить на кін титул WBC. Натомість Джошуа спробує захистити пояси WBA, WBO, IBF.



Ф'юрі – Джошуа / Інфографіка Спорт 24