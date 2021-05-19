Цей бій планують влаштувати в серпні, якщо британець не поб'ється за звання абсолютного чемпіона світу зі своїм співвітчизником Тайсоном Ф'юрі.

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Як зазначив інсайдер Майк Коппінджер, на бій Джошуа – Усик є дві дати – 21 і 28 серпня. Бій відбудеться якщо Тайсон Ф'юрі і Деонтей Уайлдер не домовляться про відступні, WBO, швидше за все, призначить бій Джошуа – Усик.

Усик скористається рішенням проти Ф'юрі?