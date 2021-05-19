В инстаграме у промоутера Александра Красюка украинец попросил у Хирна больше денег.
К слову Президент WBO анонсировал бой Усик – Джошуа
"Привет, Эдди. Я хочу денег. Больше денег!", – сказал Усик.
Усик сразится с Джошуа?
- До недавнего времени Усик поставил на паузу поиски соперника в ожидании объявления боя между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.
- Фьюри 16 мая наконец объявил о бое с Джошуа. Боксеры должны встретиться 14 августа в Саудовской Аравии. Бойцы могут заработать примерно от 75 до 100 миллионов долларов.
- Но неожиданно на пути поединку за звание абсолютного чемпиона стал Деонтей Уайлдер. Американец выиграл суд и Фьюри обязали дать реванш.
- Сообщается, что для поединка Фьюри – Уайлдер даже зарезервирована арена в Лас-Вегасе. У британца есть время провести бой до 15 сентября.
- Таким образом, Фьюри придется отложить бой с Джошуа. Вместе с тем британец может встретиться с Усиком, который является официальным претендентом на титул WBO.
- Известный инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что для боя Усик – Джошуа есть две даты – 21 и 28 августа.