Вчасне повернення чемпіона: Верняєву вдвічі скоротили дискваліфікацію після допінг-скандалу

Українська спортивна гімнастика дочекалась повернення олімпійського чемпіона Олега Верняєва. Спортсмену вдвічі скоротили дискваліфікацію, яку він отримав через допінг.

14 березня Олег Верняєв поділився радісними новинами. Гімнаст знову в строю після того, як його дискваліфікацію скоротили з 4-х до 2-х років.

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Верняєв: Суд знизив санкцію вдвічі

Титулований гімнаст заявив, що затяжний процес лише довів, що він не мав наміру нечесно боротись з іншими за допомогою допінгу. Суд переконався, що заборонений мельдоній потрапив в організм Верняєва не за його провиною чи недбалістю.

Гімнаст подякував усім за підтримку та віру у нього. Не забув Верняєв передати "привіт" своїм недоброзичливцям та натякнув на швидке повернення до змагань.

Це був тривалий процес, під час якого я довів відсутність наміру застосовувати допінг. Суд знизив санкцію вдвічі. Це говорить про те, що суд погодився з моїми доводами та підтвердив те, що мельдоній потрапив в організм не за моєю провиною або недбалістю. Дякую моїм близьким та друзям за віру та підтримку протягом всього цього часу. І привіт усім, хто так цього не хотів. До зустрічі. Швидше. Вище. Сильніше,

– написав гімнаст.

Ще у липні була інформація про те, що Верняєв хоче скоротити свою дискваліфікацію вдвічі. Що йому і вдалось. Його апеляцію схвалили у Спортивному арбітражному суді (CAS).

Головне про сумнівний допінг в Олега Верняєва

Взимку 2021 року з'явилась несподівана інформація про відсторонення Верняєва. На його справі розпочалось розслідування.

До кінця розслідування український гімнаст не міг брати участь у змаганнях. Стало відомо, що в організмі титулованого спортсмена знайшли заборонений препарат мельдоній. Це змусило українця пропустити Олімпіаду-2020 у Токіо.

Верняєв же отримав 4 роки усунення від спорту.

Олімпійський чемпіон був впевнений, що це на 100% був донос. Хтось просто хотів його випхати з професійного спорту.

Нагадаємо, що Україна виграла медальний залік Кубка світу у Досі зі спортивної гімнастики. Наші гімнасти здобули 4 нагороди (два "золота" та стільки ж срібних медалей). Вже на наступному КС в Азербайджані Ілля Ковтун став автором двох нагород – два "срібла".