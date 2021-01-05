Олімпійський чемпіон Верняєв відсторонений від змагань
Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики українець Олег Верняєв тимчасово відсторонений від змагань. Щодо українця триває невідома процедура.
Що відомо про дискваліфікацію Верняєва
Про відсторонення Олега Верняєва повідомляє NBC з посиланням на Міжнародну федерацію гімнастики (FIG).
До слова Олімпійський чемпіон Верняєв: Мені шкода, що я не можу поїхати в Донецьк
Повідомляється, що представник FIG не розкрив подробиці відсторонення українського спортсмена. Він заявив, що дискваліфікація триватиме "до закінчення процедури, яка досі ще триває".
"FIG не коментуватиме цю процедуру", – заявили у федерації. Відтак, не відомо у чому підозрюють Верняєва.
Раніше Верняєв не поїхав на чемпіонат Європи. Тренер збірної сказав, що причиною цього стали мікротравми.
Верняєв – один з найкращих українських спортсменів
Верняєв – олімпійський чемпіон 2016 року у брусах, та срібний призер Олімпіади у багатоборстві. Чемпіон світу 2014 року на брусах, шестиразовий чемпіон Європи, дворазовий чемпіон Європейських ігор.
Триразовий срібний призер чемпіонатів світу та володар бронзової медалі у 2019 році.
У 2012 році став срібним призером чемпіонату Європи. У 2013 році завоював срібну і дві бронзові медалі Універсіади, а також бронзову медаль чемпіонату Європи.
У 2015 році став першим українським спортсменом, який завоював Кубок світу зі спортивної гімнастики.
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