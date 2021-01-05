Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики українець Олег Верняєв тимчасово відсторонений від змагань. Щодо українця триває невідома процедура.

Що відомо про дискваліфікацію Верняєва

Про відсторонення Олега Верняєва повідомляє NBC з посиланням на Міжнародну федерацію гімнастики (FIG).

До слова Олімпійський чемпіон Верняєв: Мені шкода, що я не можу поїхати в Донецьк

Повідомляється, що представник FIG не розкрив подробиці відсторонення українського спортсмена. Він заявив, що дискваліфікація триватиме "до закінчення процедури, яка досі ще триває".

"FIG не коментуватиме цю процедуру", – заявили у федерації. Відтак, не відомо у чому підозрюють Верняєва.

Раніше Верняєв не поїхав на чемпіонат Європи. Тренер збірної сказав, що причиною цього стали мікротравми.

Верняєв – один з найкращих українських спортсменів

Верняєв – олімпійський чемпіон 2016 року у брусах, та срібний призер Олімпіади у багатоборстві. Чемпіон світу 2014 року на брусах, шестиразовий чемпіон Європи, дворазовий чемпіон Європейських ігор.

Триразовий срібний призер чемпіонатів світу та володар бронзової медалі у 2019 році.

У 2012 році став срібним призером чемпіонату Європи. У 2013 році завоював срібну і дві бронзові медалі Універсіади, а також бронзову медаль чемпіонату Європи.

У 2015 році став першим українським спортсменом, який завоював Кубок світу зі спортивної гімнастики.