Поговорюють навіть про допуск їх до Олімпійських ігор, які у 2024 році відбудуться у французькому Парижі. В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу Ярослава Магучіх поділилась своєю думкою щодо скандальних планів МОК.

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Магучіх: Це дійсно не вкладається у голові

Українська легкоатлетка не розуміє, як під час війни в Україні можна повертати російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань, де виступають атлети з цивілізованих країн світу. До яких аж ніяк не відносяться Росія та Білорусь.

Зараз це все дискусія. Але я не розумію, як можна допускати країну-агресорку, яка вбиває зараз український народ, до міжнародних змагань, щоб вони виступали разом із нами. Це дійсно не вкладається у голові. Звичайно, я як спортсменка проти цього, поки у нас не закінчиться війна, поки ми не повернемо усі наші території. Наразі неможливо повертати російських та білоруських спортсменів до змагань,

– заявила Магучіх.

Нагадаємо, що МОК своїми абсурдними заявами сколихнув спортивну спільноту. Лише російська та білоруська спортивні родини схвалили такі думки Комітету.

Однак після декількох таких заяв все затихло. Тепер можемо лише здогадуватись, що ще вигадає МОК напередодні олімпійського року.

Відзначимо, що на попередній Олімпіаді-2020 у Токіо Ярослава здобула "бронзу", поступившись росіянці Марія Ласіцкене та австралійці Ніколі Оліслагерс. У Парижі-2024 українці пророкують вже золоту медаль.

До слова. В ексклюзивному інтерв'ю Магучіх також розповіла про ЧЄ-2023 у Стамбулі, медаль землячки Катерини Табашник та як відсвяткує перемогу України у війні над Росією.