України з чотирма медалями виграла медальний залік на етапі Кубка світу у Досі (Катар). В українських гімнастів в активі дві золоті та дві срібні нагороди, пише 24 канал.

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Спільне досягнення

Величезний внесок у перемогу України зробив Ілля Ковтун, який здобув "золото" у вправах на паралельних брусах на Кубку світу у Досі. Він отримав оцінку 14.966. "Срібло" здобув філіппінець Карлос Юло (14,933), а "бронзу" - турок Ферхат Арікан (14,733).

У свою чергу Ігор Радівілов став срібним призером етапу Кубка світу в Катарі. Українець з результатом 14,899 посів другу позицію в опорному стрибку. Першу сходинку зайняв Артур Давтян (15,083) з Вірменії, а третю то й ж самий філіппінець Карлос Юло (14,883).

А от 15-річна українська гімнастка Анна Лащевська змогла здобути одразу дві нагороди. Спершу юна спортсменка виборола золоту нагороду у вправах на брусах, отримавши оцінку 13,500.

Згодом Анна здобула не менш важливу срібну медаль у вправах на колоді. Лащевська отримала оцінку 13,333. Перше місце зайняла Румунка Сабріна-Войня (13,766), а третє Емма Малевскі з Німеччини (13,233). Кубок світу в Катарі став дебютним для юної українки.

Отож, Збірна України з чотирма медалями виграла медальний залік на етапі Кубка світу у Досі. На другому місці опинилась Японія, у якої "золото" і два "срібла". Третіми ж стали Філіппіни із "золотом", "сріблом" та "бронзою".

Золотий виступ Іллі Ковтуна: