У перший день фіналів на Кубку світу зі спортивної гімнастики Ілля Ковтун двічі підіймався на п'єдестал пошани. Український спортсмен відзначився у вільних вправах та на брусах.

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Спочатку вихованець Ірини Надюк виборов срібло у вільних вправах, де за свою комбінацію складністю 6,1 отримав оцінку 13,933. Краще за нашого спортсмена з цим видом програми впорався казах Мілад Карімі (14,200).

Свою наступну срібну медаль Ілля виборов на коронних брусах. За програму з коефіцієнтом складності 6,6 Ковтун отримав оцінку 15,366, що виявилося лише на 0,034 бали менше, ніж у переможця Карлоса Юло із Філіппін.

Відео виступу Іллі Ковтуна

До речі, український гімнаст здобув уже третю поспіль нагороду на брусах в межах Кубка світу-2023.

Нагадаємо, що етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в Досі Україна виграла медальний залік. Ілля Ковтун тоді здобув "золото" у вправах на брусах.