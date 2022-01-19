Один із лідерів Ла Ліги несподівано зацікавився трансфером Зінченка
Джерело:твітер El Chiringuito TV
Олександр Зінченко може переїхати із туманної Великої Британії до сонячної Іспанії. Футболіст МанСіті потрапив у сферу інтересів Бетіса.
Несподівана пропозиція
Іспанський Бетіс хотів би поповнити свій склад лідером збірної України вже у зимове трансферне міжсезоння. Мова йде про оренду футболіста до кінця сезону.
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Бетіс після 21-го зіграного матчу замикає трійку лідерів Ла Ліги, поступаючись лише мадридському Реалу та Севільї. За цей час "зелено-білі" здобули 37 очок.
Останній матч Бетіса був у Кубку Короля тривав два дні та відзначився скандалом. У матчі одним із фанатів "зелено-білих" кинув палицю на поле та влучив у голову футболіста Севільї. Поєдинок був перерваний та продовжився наступного дня. Перерва пішла на користь Бетісу, який вирвав перемогу з рахунком 2:1.
Нинішній клуб Зінченка Манчестер Сіті впевнено йде до чергового чемпіонства в АПЛ. Після 22-х турів йде лідером із відривом від найближчого конкурента Ліверпуля в 11 пунктів.
Статистика Зінченка у МанСіті
- Олександр Зінченко виступає за "містян" з 2019-го року.
- У сезоні-2021/2022 відіграв 12 матчів, у яких віддав дві гольові передачі.
- Нагадаємо, що українець не зміг допомогти команді в останніх матчах через позитивний тест на коронавірус.