Безлад на трибунах в Іспанії

Першими нулі на табло розмочили гості завдяки голу ексгравця Металіста Папу Гомеса. Ще до перерви футболісти Бетіса зрівняли цифри на табло. Голом відзначився Кабіль Фекір.

Оце так У Шевченка виник конфлікт з керівництвом Дженоа перед звільненням

Коли француз побіг радіти взяттю воріт стався скандальний момент. Один із фанатів господарів жбурнув палицею на футбольне поле та прямо у голову гравця Севільї Жоана Жордана.

Головний арбітр зустрічі Де Бургос Бенгоечеа був якраз поблизу інциденту та дав свисток про зупинку гри. Суддя вказав командам негайно покинути поле, а постраждалий пішов з газону лише з допомогою медиків.



Фанати кинули палицю у гравця на полі / Скриншот із відео

Незабаром на офіційній сторінці Кубка Короля у твітері з'явилось повідомлення щодо перерваного поєдинку. У заяві йшла мова про те, що матч не буде дограний 15 січня.

На момент зупинки рахунок у зустрічі був 1:1.