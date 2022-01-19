Наступник Бенітеса
Дункан Фергюсон буде виконувати обов'язки головного тренера англійського клубу. 50-річний спеціаліст готуватиме команду до наступного домашнього матчу проти Астон Вілли.
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Британський наставник вже провів перше тренування на чолі команди. У тренерський штаб Фергюсона увійшли Джон Еббрелл, Лейтон Бейнс та тренер голкіперів Алана Келлі.
Евертон під керівнцитвом вже екнаставника Рафаеля Бенітеса після 19-ти зіграних поєдинків посідає лише 16-те місце у таблиці АПЛ. "Іриски" здобули 19 очок. Іспанський фахівець покинув англійський клуб після поразки від Норвіча (2:1).
Старий-новий тренер
- Раніше Фергюсон вже був наставником Евертона з приставкою "в.о.". Було це у 2019-му році.
- Під його керівництвом "іриски" провели 4 матчі, у яких набрали лише 5 пунктів.
- За даними Transfermarkt, угода Фергюсона з Евертоном розрахована до 30 червня 2024 року.