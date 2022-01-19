Неожиданное предложение
Испанский Бетис хотел бы пополнить свой состав лидером сборной Украины уже в зимнее трансферное межсезонье. Речь идет об аренде футболиста до конца сезона.
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Бетис после 21-го сыгранного матча замыкает тройку лидеров Ла Лиги, уступая лишь мадридскому Реалу и Севилье. За это время "зелено-белые" получили 37 очков.
Последний матч Бетиса был в Кубке Короля, длился два дня и отметился скандалом. В матче один из фанатов "зелено-белых" бросил палку на поле и попал в голову футболиста Севильи. Поединок был прерван и продолжился на следующий день. Перерыв пошел на пользу Бетису, который вырвал победу со счетом 2:1.
Нынешний клуб Зинченко Манчестер Сити уверенно идет к очередному чемпионству в АПЛ. После 22-х туров идет лидером с отрывом от ближайшего конкурента Ливерпуля в 11 пунктов.
Статистика Зинченко в МанСити
- Александр Зинченко выступает за "горожан" с 2019-го года.
- В сезоне-2021/2022 отыграл 12 матчей, в которых отдал две голевые передачи.
- Напомним, что украинец не смог помочь команде в последних матчах из-за положительного теста на коронавирус.