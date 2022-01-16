Перерва пішла на користь господарям

Поєдинок був відновлений із 39-ї хвилини, коли рахунок на табло горів 1:1. Саме на цій хвилині був перерваний матч через скандальну витівку фанатів Бетіса.

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Нагадаємо, що один із уболівальників господарів кинув палицю на футбольне поле та влучив прямо у голову футболіста Севільї. У Жоана Жордана діагностована черепно-мозкова травма. Після чого поєдинок був зупинений.

Першу частину гри команди завершили з тим же рахунком 1:1. Єдиний гол у матчі уболівальники побачили на 73-й хвилині. Серхіо Каналес уникнув офсайду та потужним ударом прошив сітку воріт Севільї – 2:1.

Бетіс став одним із чвертьфіналістів Кубку Короля. З 19 – 20 січня визначаться ще три учасники 1/4 фіналу.

Хто вже став чвертьфіналістом

Мальорка

Кадіс

Райо Вальєкано

Валенсія

Бетіс

Відеоогляд матчу Бетіс – Севілья