Зінченко не допоможе Манчестер Сіті

Журналіст Ендрю Тодос інформує, що Зінченко пропускає матч англійської Прем'єр-ліги проти Арсеналу, оскільки здав позитивний тест на COVID-19.

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Український футболіст не потрапив до заявки Манчестер Сіті на поєдинок.

До гри з Брентфордом (29 грудня) Зінченко 5 разів поспіль виходив у стартовому складі "містян".

У Манчестер Сіті поки не підтверджували інформацію про те, що в Зінченка коронавірус. Раніше повідомлялося, що в українця буцімто ушкодження.

До уваги. У сезоні-2021/2022 Зінченко виходив на поле у футболці Манчестер Сіті 12 разів. На рахунку українця дві результативні передачі. Одна в Лізі чемпіонів, інша – АПЛ.