Несподівана пропозиція

Іспанський Бетіс хотів би поповнити свій склад лідером збірної України вже у зимове трансферне міжсезоння. Мова йде про оренду футболіста до кінця сезону.

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Бетіс після 21-го зіграного матчу замикає трійку лідерів Ла Ліги, поступаючись лише мадридському Реалу та Севільї. За цей час "зелено-білі" здобули 37 очок.

Останній матч Бетіса був у Кубку Короля тривав два дні та відзначився скандалом. У матчі одним із фанатів "зелено-білих" кинув палицю на поле та влучив у голову футболіста Севільї. Поєдинок був перерваний та продовжився наступного дня. Перерва пішла на користь Бетісу, який вирвав перемогу з рахунком 2:1.

Нинішній клуб Зінченка Манчестер Сіті впевнено йде до чергового чемпіонства в АПЛ. Після 22-х турів йде лідером із відривом від найближчого конкурента Ліверпуля в 11 пунктів.

Статистика Зінченка у МанСіті