Гольові перестрілки на Євро-2020, флешмоб від Зеленського: головні новини спорту 28 червня

Збірні Іспанії та Хорватії забили 8 голів в матчі 1/8 фіналу Євро-2020. Їх досягнення майже повторили збірні Франції та Швейцарії. Президент Володимир Зеленський запустив флешмоб до матчу збірної України. Такими були головні новини спорту в понеділок, 28 червня

Результати матчів Євро-2020

Збірні Іспанії та Хорватії влаштували справжню гольову феєрію на Євро-2020.

На 20-й хвилині іспанці пропустили автогол після удару з 45 метрів. Спочатку гол записали на голкіпера Унаї Сімона, але згодом переписали на Педрі. Він же в цьому матчі встановив одразу два досягнення.

Після цього іспанці тричі забили. І були попереду в матчі до 85-ї хвилини.

На 85-й хвилині хорвати скоротили відставання, а на 90+2 хвилині – зрівняли рахунок.

Ще два голи іспанці забили в овертаймі з різницею у три хвилини.

Після цього збірні Франції та Швейцарії майже повторили все те саме у своєму матчі.

Першими забили швейцарці. Потім французи зрівняли рахунок та вийшли вперед. І були попереду 3:1.

Врятувалася збірна Швейцарії завдяки голу на 90-й хвилині.

Але на відміну від матчу між іспанцями та хорватами, в овертаймі виявити сильнішого не вдалося. Тож все дійшло до серії пенальті.

Перші дев'ять ударів обох команд були влучними. А коли черга дійшла до удару Мбаппе, то Зоммер відбив м'яч. І вивів Швейцарію у чвертьфінал Євро-2020, відправивши Францію додому.

Ще одна відмінність – швейцарці не реалізували пенальті за рахунку 1:0 на свою користь на 55-й хвилині. Вже на 57-й хвилині Бензема зрівняв рахунок, а на 59-й хвилині вивів французів вперед.

Флешмоб від Зеленського

Володимир Зеленський підтримав збірну України з футболу, яка у вівторок, 29 червня побореться зі Швецією за вихід до 1/4 фіналу Євро-2020. Зеленський звернувся до футболістів у форматі відеозапису. Він розповів, що під час матчу разом зі збірною співатиме український гімн та кричатиме після кожного гострого моменту.

Зеленський закликав українців записувати відеозвернення до збірної України з футболу та висловлювати слова підтримки. Хештеги флешмобу: #завтра_на_полі_їх_буде_не_11, #завтра_нас_буде_40_мільйонів

Шевченко про матч зі Швецією

Перед матчем проти Швеції головний тренер збірної України Андрій Шевченко провів традиційну пресконференцію.

Перемоги українських стрільців

Українець Сергій Куліш стає переможцем у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень (дистанція 50 м).

Микола Мільчев та Ірина Маловічко виборюють срібло у змаганнях змішаних команд у стендовій стрільбі у дисципліні скіт.

Особливий фанат збірної

У нашої команди є свій особливий фанат, який став символом перемоги українців у грі з шведами у 2012 році. Мова йде про Тимура, який завзято радів голу Шевченка у ворота шведів.

Кулач – у Динамо

Найкращий бомбардир попереднього сезону УПЛ Владислав Кулач (15 забитих голів) покинув полтавську Ворсклу. І з київським Динамо відправився на збір. Хоча контракт з ним ще не підписано.