Заявка Динамо на збори

Головний тренер Динамо Мірча Луческу взяв із собою у Швейцарію 29 футболістів. Слід відзначити появу колишнього нападника Ворскли Владислава Кулача та футболіста Колоса Дениса Антюха.

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Воротарі: Бойко, Ігнатенко, Кучерук, Моргун

Бойко, Ігнатенко, Кучерук, Моргун Захисники: Сирота, Скорко, Сідклей, Дубінчак, Біловар, Вівчаренко, Шабанов, Кравченко

Сирота, Скорко, Сідклей, Дубінчак, Біловар, Вівчаренко, Шабанов, Кравченко Півзахисники: Буяльський, Гармаш, де Пена, Шепелєв, Лєднєв, Вербич, Андрієвський, Цитаїшвілі, Бражко, В.Волошин, Коробенко, Н.Волошин, Антюх

Буяльський, Гармаш, де Пена, Шепелєв, Лєднєв, Вербич, Андрієвський, Цитаїшвілі, Бражко, В.Волошин, Коробенко, Н.Волошин, Антюх Нападники: Супряга, Родрігес, Ванат, Кулач

Кулач вирішив кардинально змінити свою кар'єру та не продовжив контракт із Ворсклою. У складі полтавської команди у сезоні-2020/2021 зіграв 22 поєдинки, у яких наколотив 15 голів. Така результаивність нападника дозволила йому стати найкращим бомбардиром УПЛ.

На першому тренувальному зборі кияни проведуть чотири контрольні спаринги. Збори завершаться 7 липня.

Календар матчів Динамо (час київський)

1 липня. 20:00. Динамо – Базель (Швейцарія)

3 липня. 16:00. Динамо – Лозанна (Швейцарія)

5 липня. Ім'я суперника буде оголошено пізніше

7 липня. 17:00. Динамо – Люцерн (Швейцарія)

Усі матчі транслюватимуться на клубному ютуб-каналі.