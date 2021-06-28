Гра, яка запам'яталась на все життя

Головний наставник збірної України пригадав матч проти Швеції, який відбувся на чемпіонаті Європи-2012. У тій грі на НСК "Олімпійський" у Києві Андрій Шевченко оформив дубль та приніс перемогу українській команді з рахунком 2:1.

Варте уваги Поки у нас є шанс, то ми будемо працювати, – Шевченко про майбутню гру з Швецією

Це був мій останній матч перед глядачами у Києві. Звичайно, емоції були просто супер. Я давно чекав такого матчу, довго до нього йшов і готувався. Мені хотілося закінчити свою кар'єру на високій ноті. Думаю, мені це вдалося. Ще більш приємно було те, що ми добилися перемоги,

– сказав Шевченко.

Україна вп'яте вийде на одне поле проти шведів. Шевченко може знову завдати поразки супернику, але вже у статусі головного тренера української збірної. До цього матчу в активі нашої команди 2 звитяги, лише одного разу перемогу святкували шведи. Ще одна зустріч завершилась мировою.

Перед поєдинком Шевченко запевнив, що команда рішуче налаштована реабілітуватись в очах уболівальників після провального матчу з Австрією, який завершився поразкою 0:1.

На жаль, тренерський штаб збірної далі не зможе розраховувати на вінгера Олександр Зубкова. Футболіст заліковує травму. Розташування "синьо-жовтих" через пошкодження вже покинув центральний захисник Денис Попов.

Матч 1/8 фіналу Євро-2020 Швеція – Україна відбудеться у вівторок, 29 червня, у Глазго (Шотландія). Старт зустрічі о 22:00. Переможець цієї пари вийде у чвертьфінал, де зіграє проти переможця поєдинку Англія – Німеччина.