Легендарний фанат Євро-2012
Усі добре пам'ятають феноменальний матч Україна – Швеція на Євро-2012. Поєдинок не лише запам'ятався дублем Андрія Шевченка, а й юним фанатом, який став справжнім символом чемпіонату Європи.
Варте уваги Поки у нас є шанс, то ми будемо працювати, – Шевченко про майбутню гру з Швецією
Трибуни стадіону НСК "Олімпійський" були вщент заповнені. Але в об'єктиви фотокамер потрапив юний уболівальників збірної України Тимур. Хлопчик не стримував емоцій під час святкування голу капітана України Шевченка.
Відео з Тимуром миттєво розлетілось інформаційним простором та набрало мільйони переглядів. Юний українець став символом цілого турніру.
Відео емоцій Тимура після голу Шевченка
- Минуло вже 9 років. Тепер Україна знову зустрінеться з Швецією, але вже на Євро-2020. Шевченко вже давно не гравець, а тренер збірної. А хлопець сильно подорослішав. Тимур одягнув щасливу футболку, у якій Шевченко приніс перемогу Україні у 2012 році з рахунком 2:1.
Вірить у перемогу команди Шевченка
Юнак розповів, що з теплотою у серці згадує той матч. Не планує Тимур пропускати і поєдинок 1/8 фіналу Євро-2020. Однак через карантинні обмеження хлопець буде вболівати за Україну на відстані.
Це буде цікаве протистояння. Навіть не дивлячись на те, що у складі Швеції не буде грати її головна зірка Златан Ібрагімович. Швеція – серйозний суперник для України. Однак я вірю на усі 100%, що українська збірна пройде шведів,
– сказав Тимур.
Хлопець пообіцяв, якщо команда Шевченка вийде у фінал чемпіонату Європи, то зробить усе від себе можливе, щоб потрапити на стадіон "Вемблі" у Лондоні.
Інтерв'ю Тимура – символа Євро-2012: відео