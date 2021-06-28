Легендарний фанат Євро-2012

Усі добре пам'ятають феноменальний матч Україна – Швеція на Євро-2012. Поєдинок не лише запам'ятався дублем Андрія Шевченка, а й юним фанатом, який став справжнім символом чемпіонату Європи.

Варте уваги Поки у нас є шанс, то ми будемо працювати, – Шевченко про майбутню гру з Швецією

Трибуни стадіону НСК "Олімпійський" були вщент заповнені. Але в об'єктиви фотокамер потрапив юний уболівальників збірної України Тимур. Хлопчик не стримував емоцій під час святкування голу капітана України Шевченка.

Відео з Тимуром миттєво розлетілось інформаційним простором та набрало мільйони переглядів. Юний українець став символом цілого турніру.

Відео емоцій Тимура після голу Шевченка

Минуло вже 9 років. Тепер Україна знову зустрінеться з Швецією, але вже на Євро-2020. Шевченко вже давно не гравець, а тренер збірної. А хлопець сильно подорослішав. Тимур одягнув щасливу футболку, у якій Шевченко приніс перемогу Україні у 2012 році з рахунком 2:1.

Вірить у перемогу команди Шевченка

Юнак розповів, що з теплотою у серці згадує той матч. Не планує Тимур пропускати і поєдинок 1/8 фіналу Євро-2020. Однак через карантинні обмеження хлопець буде вболівати за Україну на відстані.

Це буде цікаве протистояння. Навіть не дивлячись на те, що у складі Швеції не буде грати її головна зірка Златан Ібрагімович. Швеція – серйозний суперник для України. Однак я вірю на усі 100%, що українська збірна пройде шведів,

– сказав Тимур.

Хлопець пообіцяв, якщо команда Шевченка вийде у фінал чемпіонату Європи, то зробить усе від себе можливе, щоб потрапити на стадіон "Вемблі" у Лондоні.

Матч 1/8 фіналу Євро-2020 Швеція – Україна відбудеться 29 червня о 22:00 у Глазго (Шотландія).

Інтерв'ю Тимура – символа Євро-2012: відео