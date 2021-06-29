Франція – Швейцарія 3:3 (по пен. 4:5)

Голи: Бензема, 57, 59, Погба, 75 – Сеферовіч, 15, 82, Гавранович, 90+1

Нереалізований пенальті: Родрігес, 55 (Швейцарія)

Варте уваги Іспанія у шаленому матчі з 8 голами вийшла у чвертьфінал Євро-2020: відео

Франція із першого місця групи F вийшла у плей-офф Євро-2020. Команда Дідьє Дешама випередила Португалію, Німеччину та Угорщину у групі "смерті".

Швейцарці вийшли в 1/8 фіналу через число чотирьох найкращих збірних, які посіли у своїх групах треті місця.

Збірні востаннє виходили на одне футбольне поле на Євро-2016. Тоді той матч завершився "сухою" мировою 0:0.

Вже на початку зустрічі найкраще на другому поверсі після розіграшу кутового зіграв захисник Франції Варан. Але удар у футболіста Реала зовсім не вдався. Команда Дідьє Дешама дуже активно розпочала матч, постійно тримаючи у напрузі швейцарських футболістів.

Як грім серед ясного неба

Натомість забили гості. Цубер показав свою техніку, виконав чудову передачу у штрафний майданчик суперника, де Сеферовіч ударом головою шокував Льоріса – 0:1. Зміна тактики Дідьє Дешамом не спрацювала.

Швейцарці загрожували воротам французької збірної переважно після стандартів. Команди пішли на відпочинок за мінімальної переваги у рахунку гостей з Швейцарії 0:1. У перерві матчу тренеру Франції прийшлось добре поламати голову, щоб змінити гру своїх підопічних.

Найкращі моменти першого тайму: відео

Рятівник Бензема

На початку другого тайму гості змарнували вбивчий момент. Після прострілу Емболо відразу два футболісти Швейцарії промахнулись по м'ячу.

На 55-й хвилині Швейцарія могла забити вдруге – пенальті. До позначки підійшов Родрігес, але переграти Льоріса не вдалось. Французький голкіпер продемонстрував свою майстерність та вгадав напрямок удару. Цей момент став ключовим у зустрічі.

Нереалізований пенальті: відео

На 57-й хвилині Мбаппе віддав фантастичну розрізну передачу, адресатом якої став Бензема. Нападник опинився перед голкіпером і з близької відстані прошив сітку воріт – 1:1.

Відео голу Бензема

Вже через дві хвилини французи перевернули хід гри з ніг на голову. Бензема знову красень. Після удару Грізманна першим на м'ячі від Карім та ударом головою вивів Францію вперед – 2:1.

Відео другого голу Бензема

Не можна сказати, що такий тиск Франції створив море проблем Швейцарії. Гості не склали руки, а продовжували нав'язувати свою гру.

На 75-й хвилині Погба збільшив перевагу господарів. Півзахисник Манчестер Юнайтед наважився на удар з дальньої відстані та не прогадав. М'яч за неймовірною траєкторію влетів у дев'ятку воріт Зоммера – 3:1.

Відео голу Погба

Камбек Швейцарії

Вже через сім хвилин Сеферовіч побіг назустріч дотепній навісній передачі, яку виконав Мбабу і з легкістю переграв голкіпера – 3:2.

Друге взяття воріт від Швейцарії: відео

Швейцарці самовіддано кинулись рятувати поєдинок. Вони навіть зрівняли цифри на табло, але арбітр скасував взяття воріт через офсайд у Гаврановича. Таке бажання не могло не бути винагороджене. У доданий арбітром час гості зрівняли рахунок завдяки удару все того ж Гаврановича – 3:3.

Рівний рахунок: відео

Вже в останні секунди основного часу Коман потужним ударом пробив у каркас воріт – поперечина врятувала швейцарців.

Шалене дійство в 1/8 фіналу

Павар не використав чудовий момент вдруге вивести свою збірну вперед. Відмінну гру на лінії продемонстрував Зоммер та у розкішному стрибку парирував удар. У додаткові овертайми були футбольні гойдалки у виконанні обох команд.

Перша 15-хвилинка минула без голів. Все ближчими ставали збірні до першої серїі післяматчевих пенальті на Євро-2020. Другий додатковий тайм Франція та Швейцарія розпочали дуже обережно. У збірних не було права на помилку. Занадто велика ціна помилки була в останній 15-хвилинці.

Мбаппе відгукнувся на розрізну передачу, уникнув офсайду. Але "10-ка" французів знову схибила. Команди вирішили переможця за серією 11-метрових ударів.

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Гавранович та Погба потужними ударами під поперечину реалізували свої 11-метрові удари. Команди йшли нога у ногу не лише в основний та додатковий час, а й у серїі пенальті – 3:3. Хоча напрямок удару Тюрама голкіпер Швейцарії вгадав. Льоріс теж дотягнувся до м'ячі після пострілу Варгаса, але не зумів стати на шляху голу – 4:4.

Мбаппе першим схибив з позначки. Швейцарія – в 1/4 фіналу Євро-2020.

Швейцарія у чвертьфіналі зіграє проти Іспанії. Матч відбудеться 2 липня у Санкт-Петербургу.