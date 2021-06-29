Франція – Швейцарія 3:3 (по пен. 4:5)
Голи: Бензема, 57, 59, Погба, 75 – Сеферовіч, 15, 82, Гавранович, 90+1
Нереалізований пенальті: Родрігес, 55 (Швейцарія)
Варте уваги Іспанія у шаленому матчі з 8 голами вийшла у чвертьфінал Євро-2020: відео
- Франція із першого місця групи F вийшла у плей-офф Євро-2020. Команда Дідьє Дешама випередила Португалію, Німеччину та Угорщину у групі "смерті".
- Швейцарці вийшли в 1/8 фіналу через число чотирьох найкращих збірних, які посіли у своїх групах треті місця.
- Збірні востаннє виходили на одне футбольне поле на Євро-2016. Тоді той матч завершився "сухою" мировою 0:0.
Вже на початку зустрічі найкраще на другому поверсі після розіграшу кутового зіграв захисник Франції Варан. Але удар у футболіста Реала зовсім не вдався. Команда Дідьє Дешама дуже активно розпочала матч, постійно тримаючи у напрузі швейцарських футболістів.
Як грім серед ясного неба
- Натомість забили гості. Цубер показав свою техніку, виконав чудову передачу у штрафний майданчик суперника, де Сеферовіч ударом головою шокував Льоріса – 0:1. Зміна тактики Дідьє Дешамом не спрацювала.
Швейцарці загрожували воротам французької збірної переважно після стандартів. Команди пішли на відпочинок за мінімальної переваги у рахунку гостей з Швейцарії 0:1. У перерві матчу тренеру Франції прийшлось добре поламати голову, щоб змінити гру своїх підопічних.
Найкращі моменти першого тайму: відео
Рятівник Бензема
На початку другого тайму гості змарнували вбивчий момент. Після прострілу Емболо відразу два футболісти Швейцарії промахнулись по м'ячу.
Нереалізований пенальті: відео
На 57-й хвилині Мбаппе віддав фантастичну розрізну передачу, адресатом якої став Бензема. Нападник опинився перед голкіпером і з близької відстані прошив сітку воріт – 1:1.
Відео голу Бензема
Вже через дві хвилини французи перевернули хід гри з ніг на голову. Бензема знову красень. Після удару Грізманна першим на м'ячі від Карім та ударом головою вивів Францію вперед – 2:1.
Відео другого голу Бензема
Не можна сказати, що такий тиск Франції створив море проблем Швейцарії. Гості не склали руки, а продовжували нав'язувати свою гру.
На 75-й хвилині Погба збільшив перевагу господарів. Півзахисник Манчестер Юнайтед наважився на удар з дальньої відстані та не прогадав. М'яч за неймовірною траєкторію влетів у дев'ятку воріт Зоммера – 3:1.
Відео голу Погба
Камбек Швейцарії
Вже через сім хвилин Сеферовіч побіг назустріч дотепній навісній передачі, яку виконав Мбабу і з легкістю переграв голкіпера – 3:2.
Друге взяття воріт від Швейцарії: відео
Швейцарці самовіддано кинулись рятувати поєдинок. Вони навіть зрівняли цифри на табло, але арбітр скасував взяття воріт через офсайд у Гаврановича. Таке бажання не могло не бути винагороджене. У доданий арбітром час гості зрівняли рахунок завдяки удару все того ж Гаврановича – 3:3.
Рівний рахунок: відео
Вже в останні секунди основного часу Коман потужним ударом пробив у каркас воріт – поперечина врятувала швейцарців.
Шалене дійство в 1/8 фіналу
Павар не використав чудовий момент вдруге вивести свою збірну вперед. Відмінну гру на лінії продемонстрував Зоммер та у розкішному стрибку парирував удар. У додаткові овертайми були футбольні гойдалки у виконанні обох команд.
Перша 15-хвилинка минула без голів. Все ближчими ставали збірні до першої серїі післяматчевих пенальті на Євро-2020. Другий додатковий тайм Франція та Швейцарія розпочали дуже обережно. У збірних не було права на помилку. Занадто велика ціна помилки була в останній 15-хвилинці.
Мбаппе відгукнувся на розрізну передачу, уникнув офсайду. Але "10-ка" французів знову схибила. Команди вирішили переможця за серією 11-метрових ударів.
Футбольна лотерея
Гавранович та Погба потужними ударами під поперечину реалізували свої 11-метрові удари. Команди йшли нога у ногу не лише в основний та додатковий час, а й у серїі пенальті – 3:3. Хоча напрямок удару Тюрама голкіпер Швейцарії вгадав. Льоріс теж дотягнувся до м'ячі після пострілу Варгаса, але не зумів стати на шляху голу – 4:4.
Мбаппе першим схибив з позначки. Швейцарія – в 1/4 фіналу Євро-2020.