На передматчевій пресконференції Шевченка спитали, чи не вважає він збірну Швеції сильнішу за збірну України.

Я не думаю, що буде правильно говорити, яка команда краща або гірша. Завтрашній поєдинок покаже, хто краще підготувався та краще зіграв. Ми абсолютно різні за стилем, у нас різна філософія гри,

– відповів на це Шевченко.

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На його думку, Швеція не буде відходити від своєї гри, яку команда демонструвала у попередніх матчах на Євро-2020. нагадаємо, команда з першого місця вийшла з групи, зігравши внічию з Іспанією, а також обігравши Словаччину та Польщу. Саме перемога шведів над Польщею дозволила Україні вийти в плей-офф Євро-2020 як одна з чотирьох кращих третіх команд.

"Я не думаю, що команда дуже сильно буде змінювати свій стиль. У них два непогані нападники, які чудово рухаються. Швеція може пресингувати, може й відходити, і діяти агресивно. Ми готові до будь-якого сценарію. Ми повинні бути обережними насамперед на стандартах, оскільки Швеція добре їх використовує. Важливо вигравати підбори, буде багато силової боротьби. Також важливо добре атакувати", – відзначив Шевченко.