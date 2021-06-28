На 20-й хвилині матчу іспанці розводили м'яч на своїй половині поля. М'яч майже біля центральної лінії потрапив до Педрі, який вирішив віддати пас на свого голкіпера Унаї Сімона.

От тільки голкіпер занадто легковажно поставився до цього моменту. Він хотів зупинити м'яч ногою, але той пролетів над нею і залетів у ворота. Так рахунок у матчі був відкритий.

Відео автоголу Унаї Сімона



Оновлено! В УЄФА довго не могли визначити, на кого записати автогол. Спочатку вирішили, що на Унаї Сімона. Адже він останнім доторкнувся до м'яча перед тим, як той залетів у ворота. Але згодом змінили думку. І автором "самострілу" став Педрі.

Автоголи на Євро-2020

Автогол Унаї Сімона став четвертим, який голкіпери забили у свої ворота на Євро-2020. До цього подібним відзначилися:

Войцех Щенсни – польський голкіпер відзначився у матчі зі Словаччиною;

фін Лукас Градецкі у матчі проти Бельгії;

Мартін Дубравка зі Словаччини у матчі проти Іспанії.

Загалом же на Євро-2020 забили дев'ять автоголів. Найбільше було у матчі між збірними Німеччини та Португалії. Тоді португальські захисники у першому таймі двічі забивали у власні ворота.

Та й перший гол на Євро-2020 – теж автогол. Турецький захисник Демірал зрізав м'яч у власні ворота в матчі-відкритті турніру.