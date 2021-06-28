Хорватія – Іспанія 3:5

Голи: Педрі, 20 (авт), Оршич, 86, Пашалич, 90+2 – Сарабія, 38, Аспілікуета, 57, Ф. Торрес, 77, Мората, 100, Оярсабаль, 103

Збірні Хорватії та Іспанії грали між собою на групових етапах двох попередніх чемпіонатів Європи. У 2012 році перемогли іспанці, а у 2016 – хорвати.

У матчах Ліги націй між цими командами у 2018 році, іспанці принизили хорватів, розгромивши їх 6:0. На той час хорвати були віцечемпіонами світу. Правда у матчі в Хорватії "картаті" взяли реванш, перемігши 3:2. Але від вильоту з елітного дивізіону це їх не врятувало.

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Іспанія в матчі проти Хорватії зіграла у свій улюблений футбол – тотальний контроль м'яча. Хорвати ж грали другим номером зі сподіванням на контратаки. Тож саме іспанці могли першими відкривати рахунок. Коке отримав пас у штрафний майданчик, але опинившись перед Ліваковичем, влучив саме у нього.

На це хорвати відповіли голом. Але їм навіть не довелося пробивати по воротах. Педрі невдало віддав пас назад на голкіпера, а Унаї Сімон не менш незграбно намагався його прийняти. М'яч пролетів у нього над ногою та влетів у ворота. Спочатку в УЄФА це записали як автогол голкіпера, але потім таки переписали на Педрі.

Іспанці довго відходили від такого удару. І під кінець першого тайму таки зуміли "вернутися в гру". І зрівняти рахунок. Затяжна атака закінчилася декількома ударами по воротах. І лише з ударом Сарабії Лівакович не впорався.

У другому таймі збірна Іспанії зуміла вийти вперед в рахунку. Голом відзначився Аспілікуета після навісу Феррана Торреса. Тут варто відзначити, що помилився в захисті Гвардіол, який дам можливість пробити супернику.

Правда згодом Гвардіол міг зрівняти рахунок. Але Сімон впорався з його підступним ударом в кут воріт.

На 77-й хвилині іспанці відзначилися втретє. Захисник Пау Торрес віддав розрізний пас на Феррана Торреса, і нападник без проблем розібрався з голкіпером та забив.

Коли б здавалося, що іспанці впевнено доведуть матч до перемоги, хорвати забили. При цьому для визначення голу довелося застосовувати техніку. Адже після удару Оршича м'яч ще в повітрі винесли з воріт. І лише сповіщення арбітру підтвердило, що м'яч цілковито перетнув лінію воріт. Тож він зарахував гол.

До основного часу арбітр додав шість хвилин. І коли йшла друга компенсована хвилина, Оршич віддав навіс у штрафний, а Пашалич головою відправив м'яч у ворота. Рахунок став 3:3. Тож командам довелося грати екстратайми.

І саме Оршич міг знову вивести хорватів вперед в цьому матчі. Цей гол міг бути схожий на той, що гравець забив в цьому матчі, але цього разу Сімон врятував свою команду.

А після цього іспанці двічі забили. І першим це зробив Мората. Форварда чимало критикували на цьому турнірі за те, що він не реалізовує свої моменти. Але цього разу він чудово забив після пасу Дані Ольмо.

Через три хвилини Дані Ольмо вже асистував Мікелю Оярсабалю, коли той забивав п'ятий гол збірної Іспанії.

У другому екстратаймі хорвати могли скоротити відставання, але Сімон врятував після удару Будуміра. А на останній хвилині Дані Ольмо влучив у штангу.

Іспанія перемагає та виходить у чвертьфінал євро-2020. Там вона зіграє проти переможця пари Франція – Швейцарія.