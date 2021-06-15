Дебютним для Кріштіану Роналду став домашній чемпіонат Європи 2004 року. Тоді йому було лише 19 років. А збірна Португалії дійшла до фіналу, де сенсаційно поступилася збірній Греції.

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Далі Роналду зі збірною Португалії виступав на Євро-2008, Євро-2012 та Євро-2016. І от 15 червня 2021 року Роналду вийшов на матч між збірними Португалії та Угорщини на Євро-2020. Для нього це п'ятий чемпіонат Європи.

Досягнення Роналду на чемпіонатах Європи

Збірна Португалії з Кріштіану Роналду завжди є серед фаворитів чемпіонату Європи. Відтак за цей час гравець двічі ставав призером турнірів. У 2004 році – срібним, а у 2016 році Португалія стала чемпіоном.

У 2008 році Португалія зупинилася на стадії чвертьфіналу, а у 2012 році, коли чемпіонат європи відбувався в Україні та Польщі, Португалія дійшла до півфіналу.

На Євро-2004 Роналду забив два м'ячі, на Євро-2008 – один, а на Євро-2012 і Євро-2016 – по три.