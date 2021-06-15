Вперше на Євро працюватиме рефері з Південної Америки

УЄФА назвав суддівську бригаду, яка працюватиме на матчі Україна – Північна Македонія. Поєдинок відбудеться 17 червня у Бухаресті на стадіоні "Арена Націонале".

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Головним арбітром буде аргентинець Фернандо Андрес Рапалліні. На лініях йому допомагатимуть Хуан Пабло Белатті та Дієго Йаміль Бонфа.

Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме словенець Славко Вінчич.

Арбітр системи VAR – Алехандро Ернандес (Іспанія). Асистенти арбітра VAR – Хосе Марія Санчес (Іспанія) та Філіппо Мелі (Італія). Третій асистент арбітра VAR – Хуан Мартінес Мунуера (Іспанія).

Зауважимо, що аргентинські рефері залучені до роботи на Євро-2020 у рамках обміну суддівськими бригадами між УЄФА та КОНМЕБОЛ. Також вперше на чоловічому Євро працюватиме жінка – Стефані Фраппар.