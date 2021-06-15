Кріштіану Роналду вийшов у стартовому складі Португалії на матч проти Угорщини на Євро-2020. Для нього це п'ятий чемпіонат Європи, що стало рекордом серед футболістів. До цього ніхто не виступав на п'яти чемпіонатах Європи.
Детальніше Португалія дотисла Угорщину на Євро-2020 завдяки безглуздому голу та дублю Роналду: відео
У цьому ж матчі він оформив дубль. І вийшов на перше місце за кількістю голів на чемпіонатах Європи.
Коли Роналду забивав голи на Євро
До Євро-2020 в активі Кріштіану Роналду було дев'ять забитих голів. І він ділив перше місце в Мішелем Платіні в списку бомбардирів. До цього Роналду забивав на:
- Євро-2004 – два голи
- Євро-2008 – один гол
- Євро-2012 – три голи
- Євро-2016 – три голи
На Євро-2020 перший гол, який і вивів Роналду на перше місце в списку бомбардирів, забив з пенальті.
Відео першого голу Роналду ув матчі з Угорщиною
А вже після цього був і другий гол Роналду в цьому матчі. Його португалець забив вже у компенсований арбітром час.
Відео другого голу Роналду у матчі з Угорщиною