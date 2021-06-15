Це 19-річний воротар Шахтаря Анатолій Трубін і 18-річний захисник Динамо Ілля Забарний.

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Конкуренцію Трубіну і Забарному склали такі відомі гравці, як Едуардо Камавінга (Ренн), Мейсон Грінвуд (МЮ), Педрі (Барселона), Букайо Сака (Арсенал), Джамал Мусіала (Баварія)

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У минулому сезоні Трубін провів за Шахтар в УПЛ 21 поєдинок, в якому пропустив 15 голів, ще в десяти матчах, відстоявши на нуль. Transfermarkt оцінює 19-річного голкіпера у вісім мільйонів євро.

На рахунку Забарного гол плюс асист в 21-му матчі за Динамо в Прем'єр-лізі. Оціночна вартість 18-річного захисника становить шість мільйонів євро.

Кому дають Golden Boy?

Зазначимо, що за нагороду змагаються гравці, які народилися після 1 січня 2001 року. У минулому році премію Golden Boy отримав форвард Боруссії Дортмунд Ерлінг Холанд.