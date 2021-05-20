Комітет з етики та чесної гри і сам тренер оскаржили це рішення: комітет просив довічну дискваліфікацію, а Севідов – її повне скасування.

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Дане рішення може бути оскаржене в Спортивному арбітражному суді Лозанни (CAS).

Що відомо про Севідова

Севідов у 2020 році звинувачувався УАФ в організації договірних матчів і навіть був дискваліфікований, але подав апеляцію. Останнім місцем роботи для фахівця була Верея з Болгарії, яку він покинув в березні 2019 року. За кордоном він також тренував Зімбру з Кишинева.

В Україні працював з донецьким Металургом, Геліосом, Кримтеплицею, Говерлою, Карпатами, Металістом і ФК Маріуполь. За кар'єру двічі приводив свої клуби до перемог у Першій лізі, а також брав "бронзу" чемпіонату України в 2003 році.

Останні два місяці він займав посаду тренера консультанта у ФК Минай, який вилетів з УПЛ.