Фраппар буде четвертою суддею
Француженка Стефані Фраппар увійшла в список помічників головного рефері. Вона буде обслуговувати матчі як четвертий суддя разом з іншими колегами.
До речі УЄФА офіційно відібрала в іспанського міста матчі Євро-2020
- У 2019 році Фраппар стала першою жінкою, яка розсудила матч за Суперкубок УЄФА.
- Також Фраппар перша, хто працював на матчі чоловічих команд у груповому етапі Ліги чемпіонів. Вона обслуговувала матч київського Динамо.
- У 2021 році Фраппар та українка Катерина Монзуль першими серед жінок працювали на матчі відбору чоловічого чемпіонату світу.
Також на Євро-2020 будуть працювати судді з іншого континенту. За програмою обміну в рамках угоди про співпрацю між УЄФА та Американської футбольної конфедерації КОНМЕБОЛ до європейських суддів вперше приєднаються рефері з Південної Америки.
Аргентинець Фернандо Рапальіні і його бригада приєднаються до відібраних європейським рефері на Євро-2020.
Варте уваги Українська арбітриня Монзуль працюватиме на Олімпійських іграх у Токіо
Повний список арбітрів на Євро-2020
- Фелікс Брих (Німеччина)
- Славко Вінчич (Словенія)
- Орель Грінфельд (Ізраїль)
- Карлос Дель Серро (Іспанія)
- Артур Соареш Діаш (Португалія)
- Даніель Зіберт (Німеччина)
- Сергій Карасьов (Росія)
- Бьорн Кейперс (Нідерланди)
- Іштван Ковач (Румунія)
- Данні Маккелі (Нідерланди)
- Антоніо Матеу Лаос (Іспанія)
- Майкл Олівер (Англія)
- Даніеле Орсато (Італія)
- Ентоні Тейлор (Англія)
- Клеман Тюрпен (Франція)
- Овідіу Хацеган (Румунія)
- Джюнейт Чакир (Туреччина)
- Андреас Екберг (Швеція)