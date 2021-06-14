Старт України на Євро-2020, Джокович переміг на Ролан Гаррос: головні новини спорту 13 червня

Збірна України зіграла перший матч на Євро-2020. Новак Джокович переміг на Ролан Гаррос. Ігор Радівілов здобув золоту медаль на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики. Такими були головні новини спорту в неділю, 13 червня

Гольова перестрілка України на Євро-2020

Збірна України зіграла перший матч на Євро-2020. І була близькою до того, щоб створити сенсацію. В першому таймі наші ворота рятував Бущан. Але в другому таймі нідерландці двічі відзначилися. Та наші гравці здійснили камбек:

Та зіграти бодай в нічию нам не вдалося – наприкінці зустрічі Нідерланди відзначилися втретє та виграли цей матч.

Результати матчів Євро-2020

Окрім матчу між збірними України та Нідерландів, на Євро-2020 відбулося ще два матчі

Англія перемогла Хорватію завдяки єдиному голу. Його забив Стерлінг.

Австрія обіграла Північну Македонію. В першому таймі команди обмінялися забитими голами. Але наприкінці зустрічі австрійці забили ще двічі.

Попередження Росії від УЄФА

Росія продовжує отримувати прочухани від УЄФА через свої витівки. Цього разу – за свист вболівальників під час того, як гравці збірної Бельгії та арбітр матчу встали на коліно в підтримку руху BLM. Російські футболісти вирішили не вставати на коліно.

Новак Джокович – переможець Ролан Гаррос

Перша ракетка світу серб Новак Джокович став переможцем Ролан Гаррос-2021. У вирішальному поєдинку Джокович переміг грека Стефаноса Ціціпаса. Матч тривав 5 сетів.

Завдяки цій перемозі Джокович встановив унікальний рекорд – двічі виграв по кожному турніру Grand Slam.

Медики про Крістіана Еріксена

Лікар збірної Данії Мортен Боесі розповів, що сталося з Крістіаном Еріксеном під час матчу Євро-2020 проти Фінляндії – в гравця була зупинка серця.

Британський професор спортивної кардіології Санджай Шарма, який працював з Крістіаном Еріксеном у лондонському Тоттенхемі, заявив, що навряд чи гравець зможе продовжити професійну кар'єру.

Золото і срібло українських гімнастів

Збірна України здобула дві медалі на Кубку світу зі спортивної гімнастики. Ігор Радівілов здобув золоту медаль в опорному стрибку. Діана Варінська здобула срібну нагороду у вправах на колоді.

Ексклюзив з Оленою Підгрушною

Капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна ексклюзивно для Спорт 24 розповіла про переваги біатлону, карантинні обмеження та останнє коло.