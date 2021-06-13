Радівілов та Варінська принесли медалі Україні

Ігор Радівілов здобув золоту медаль в опорному стрибку. Український гімнаст показав кращий результат, аніж у вправах на кільцях, де посів лише 5 місце.

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Для Радівілова це перша нагорода з чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики. На Євро-2021 український гімнаст став чемпіоном саме в опорному стрибку.

Діана Варінська здобула срібну нагороду у вправах на колоді.

Ще одна українка Анастасія Бачинська також була близькою до нагороди. Вона отримала таку ж оцінку у вправах на колоді, що й хорватка Ана Дерек.

Та Бачинська програла "бронзу", отримавши меншу оцінку за виконання.