Новак Джокович – Стефанос Ціціпас 3:2 (6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4)
До речі Барбора Крейчикова виграла Ролан Гаррос, здолавши росіянку у фіналі
У першому сеті тенісисти досить впевнено захищали свої подачі, однак Ціціпас добрався до сет-пойнту в 9 геймі на подачі Новака. Та серб не тільки відігрався, але й зробив брейк. Подати на партію Джокович не зміг через зворотний брейк Ціціпаса.
На тай-брейку грек повів 4:0, але Джокович першим добрався до сет-пойнту. Реалізувати його Новак не зміг, після чого Ціціпас таки виграв сет.
У другому сеті Ціціпас продовжив локальний успіх на тай-брейку першого та відразу зробив брейк. Грек повів 5:2 і виграв сет на подачі Джоковича.
- Слід зазначити, що тенісисти обмінялися падіннями у перших двох сетах і, на щастя, продовжили гру.
Здавалося, що грек доб'є Джоковича у третьому сеті. Та вирішальним геймом сету став четвертий. Ціціпас відіграв 4 брейк-пойнти, але таки капітулював. Новак довів партію до перемоги та залишився у матчі.
У четвертому сеті у Ціціпаса відверто не клеїлася гра. Грек допускав багато помилок, коли Новак – домінував. Усе завершилося розгромом від серба – 6:2.
У вирішальному сеті грек програв свою подачу у третьому геймі. Джокович вдало відіграв на своїй подачі, не подарувавши Ціціпасу жодного брейк-пойнту. У підсумку Новак виграв поєдинок.
Історичне досягнення Джоковича
- Лідер світового рейтингу став першим тенісистом у Відкритій ері, який виграв мінімум двічі кожен з турнірів серії Гренд Слем.
- Тепер у Новака дві перемоги на Ролан Гаррос, 9 – Australian Open, 5 – Вімблдоні та 3 на US Open.
- Його принципові суперники Рафаель Надаль та Роджер Федерер мають тільки по одній перемозі на Вімблдоні та Ролан Гарросі відповідно.
- Також Джокович став володарем 19 титулу серії Гренд Слем. У Надаля та Федерера по 20.