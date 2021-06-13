Підтримка, яка дала стимул

Олена Підгрушна – стабільна фінішерка збірної України у естафетних гонках. Теперішню команду складно уявити без Олени не лише у естафетах. 34-річна біатлоністка завжди віддається до останніх метрів дистанції, що не може не підкорити фанатів цього виду спорту.

Оце так радісна новина Українська біатлоністка Олена Підгрушна вийшла заміж

Біатлон – один із найважчих зимових видів спорту. Тому не все так легко. У кар'єрі Підгрушної були і злети та падіння, зриви та думки про завершення спортивної кар'єри. Але підтримка тренера Бунта Олега Євгеновича декілька разів стримувала Олену від завершення кар'єри.

Наставник із розумінням просив дівчину спробувати ще раз, не завжди успішний результат приходить з першого разу: "Його підтримка надавала стимул та мотивацію. Часто кажу, що він мене зберіг, як спортсменку та біатлоністку".

Перший старт у кар'єрі лідерки української збірної

У 5 класі вперше взяла участь у гонці. Це був звичайний крос. Показала гарний результат, який був на рівні із старшокласниками. Можливо, ще з того часу тренери більш пильно почали стежити за мною та моїм організмом,

– сказала Олена.

"Українська блискавка" на останньому колі

Вперше таку блискавичну швидкість на фінішному колі від Олени тренери побачили на звичайному обласному кросі на базі у Підгородньому.

Гонка розпочалась мас-стартом. По ходу гонки мене випередила суперниця, яку палко по дистанції підтримували її друзі. Коли мені залишилось 200 метрів до фінішу почула, як мої однокласники активізувались та своїми гучними криками: "Оленка давай" додали мені ще більше сили та "друге дихання". Завдяки своїм друзям, я не лише додала у швидкості, а й стала переможницею. Нещодавно розповідала цю історію дітям та зрозуміла, що напевно цей талант був мені даний із народження,

– сказала Підгрушна.

"Покладатись лише на стрімкий фініш? Ми змагаємось на високому рівні, тому викладаємо вже з перших метрів гонки. На тренування часто виконуємо швидкісну роботу. На останньому відрізку також викладаюсь, як на першому – на усі 100%. Навіть, якщо залишилось якихось 50 метрів. Змушую свій організм перебороти себе та додати на фініші. Насправді тут не все залежиться лише від бажання, також тут потрібна частинка таланту.

Відео тріумфу збірної України на Олімпіаді-2014 у Сочі

Про іскру в очах, яка не згасає протягом довгих років

Коли ти займаєшся улюбленою справою, хочеш самовдосконалитись, ростеш, то все це і заряджає на нову роботу. Ми кожного дня багато працюємо, щоб бути кращими, ніж був вчора,

– розповіла українська біатлоністка.

Чи готова Олена Підгрушна піти на ще один олімпійський цикл: "Ні, точно. Ще потрібно, щоб ця Олімпіада відбулась".

Цей рік був одним із найскладнішим в історії біатлонних гонок. Скасування етапів, масковий режим, постійні тести на коронавірус та пропуски етапів через позитивні результати. Олімпійська чемпіонка розповіла, що найбільше дискомфорту приносив масковий режим. У масці потрібно було ходити усюди. Лише у номері можна було нарешті бути без неї.

За біатлоністами ретельно стежили, були і рукавички, і антисептик. Приїхавши в Україну Олена зізналась, що декілька разів перепитувала знайомого, чи не потрібно вдягати маску на вулиці чи у під’їзді. Настільки сильно спортсмени звикли до таких карантинних обмежень.

Українка часто наголошує дітям, що потрібно займатись спортом, рух – це життя. Чому ж потрібно займатись саме біатлоном?

Біатлон – дуже інтелектуальний та різноманітний вид спорту. Тут є все – технічний план, концентрація під час стрільби та психологія. Також і фізична сила, витривалість, спритність. У нашому спорті спільно повинні працювати і голова, і тіло,

– відповіла спортсменка.

Фан-зустріч Олени Підгрушної у Львові: відео