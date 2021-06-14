Голевая перестрелка Украины на Евро-2020

Сборная Украины сыграла первый матч на Евро-2020. И была близка к тому, чтобы сотворить сенсацию. В первом тайме наши ворота спасал Бущан. Во втором же тайме нидерландцы отличились дважды. Однако наши игроки сделали камбэк:

Но сыграть хотя бы в ничью нам не удалось – в конце встречи Нидерланды отметились в третий раз и выиграли этот матч.

Результаты матчей Евро-2020

Кроме матча между сборными Украины и Нидерландов, на Евро-2020 состоялись еще два матча:

Англия победила Хорватию благодаря единственному голу. Его забил Стерлинг.

Австрия обыграла Северную Македонию. В первом тайме команды обменялись забитыми голами. Но в конце встречи австрийцы забили еще дважды.

Предупреждение России от УЕФА

Россия продолжает получать взбучки от УЕФА из-за своих выходок. На этот раз – за свист болельщиков во время того, как игроки сборной Бельгии и арбитр матча встали на колено в поддержку движения BLM. Российские футболисты решили не вставать на колено.

Новак Джокович – победитель Ролан Гаррос

Первая ракетка мира серб Новак Джокович стал победителем Ролан Гаррос-2021. В решающем поединке Джокович победил грека Стефаноса Циципаса. Матч продолжался 5 сетов.

Благодаря этой победе Джокович установил уникальный рекорд – дважды выиграл по каждому турниру Grand Slam.

Медики о Кристиане Эриксене

Врач сборной Дании Мортен Боеси рассказал, что произошло с Кристианом Эриксеном во время матча Евро-2020 против Финляндии – у игрока была остановка сердца.

Британский профессор спортивной кардиологии Санджай Шарма, который работал с Кристианом Эриксеном в лондонском Тоттенхэме, заявил, что вряд ли футболист сможет продолжить профессиональную карьеру.

Золото и серебро украинских гимнастов

Сборная Украины завоевала две медали на Кубке мира по спортивной гимнастике. Игорь Радивилов получил золотую медаль в опорном прыжке. Диана Варинская получила серебряную награду в упражнениях на бревне.

Эксклюзив с Еленой Пидгрушной

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная эксклюзивно для Спорт 24 рассказала о преимуществах биатлона, карантинных ограничениях и последнем круге.