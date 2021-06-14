Голевая перестрелка Украины на Евро-2020
Сборная Украины сыграла первый матч на Евро-2020. И была близка к тому, чтобы сотворить сенсацию. В первом тайме наши ворота спасал Бущан. Во втором же тайме нидерландцы отличились дважды. Однако наши игроки сделали камбэк:
- Ярмоленко забил великолепным ударом в верхний дальний угол ворот.
- Яремчук отметился ударом головой после навеса Малиновского.
Но сыграть хотя бы в ничью нам не удалось – в конце встречи Нидерланды отметились в третий раз и выиграли этот матч.
Результаты матчей Евро-2020
Кроме матча между сборными Украины и Нидерландов, на Евро-2020 состоялись еще два матча:
- Англия победила Хорватию благодаря единственному голу. Его забил Стерлинг.
- Австрия обыграла Северную Македонию. В первом тайме команды обменялись забитыми голами. Но в конце встречи австрийцы забили еще дважды.
Предупреждение России от УЕФА
Россия продолжает получать взбучки от УЕФА из-за своих выходок. На этот раз – за свист болельщиков во время того, как игроки сборной Бельгии и арбитр матча встали на колено в поддержку движения BLM. Российские футболисты решили не вставать на колено.
Новак Джокович – победитель Ролан Гаррос
Первая ракетка мира серб Новак Джокович стал победителем Ролан Гаррос-2021. В решающем поединке Джокович победил грека Стефаноса Циципаса. Матч продолжался 5 сетов.
Благодаря этой победе Джокович установил уникальный рекорд – дважды выиграл по каждому турниру Grand Slam.
Медики о Кристиане Эриксене
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Британский профессор спортивной кардиологии Санджай Шарма, который работал с Кристианом Эриксеном в лондонском Тоттенхэме, заявил, что вряд ли футболист сможет продолжить профессиональную карьеру.
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