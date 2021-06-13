На порятунок Крістіана Еріксена одразу кинулися партнери по команді та медики. Лікарі просто на полі боролися за його життя, проводячи непрямий масаж серця за допомогою дефібрилятора.

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Згодом футболіста все ж вдалося привести до тями. Хавбека винесли на ношах у підтрибунне приміщення та госпіталізували. У медзакладі стан данця стабілізувався – він самостійно дихав і міг розмовляти.

Еріксен ймовірно закінчить кар'єру

Британський професор спортивної кардіології Санджай Шарма, який працював з Крістіаном Еріксеном у лондонському "Тоттенхемі", заявив, що навряд чи гравець зможе продовжити професійну кар'єру.

Добре, що він перебуває при тямі й може розмовляти. Це страшно говорити, але Крістіан помер на кілька хвилин. Чи готові будуть медики клубу і збірної ризикнути і взяти на себе відповідальність і допустити його до гри? Очевидно, ні. Йому пощастило, що вижив,

– додав лікар.

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Матч Данія – Фінляндія: коротко

Перший поєдинок у групі B чемпіонату Європи між Данією та Фінляндію був призупинений через страшний епізод із Крістіаном Еріксеном.

Під завісу першого тайму лідер данської збірної без зіткнень впав на газон – у нього зупинилося серце. Медики провели реанімацію та привели футболіста до тями.

Суддя матчу забрав команди з поля і доля зустрічі залишалася невідомою понад годину. Однак гравці звернулися з проханням завершити протистояння і в УЄФА ухвалили рішення дограти поєдинок 12 червня.

Увесь другий тайм збірна Данія володіла ініціативою та створила величезну кількість гольових епізодів, але не змогла забити гол. Натомість фіни, скориставшись чи не єдиним моментом, розпечатали ворота суперників та виграли 1:0.