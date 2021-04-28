Повернення Мейвезера

Флойд Мейвезер повернеться на ринг у виставковому бою. Поєдинок повинен був відбутись ще у лютому 2021 року, але був перенесений на 6 липня через пандемію коронавірусу.

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Боксери вийдуть на ринг на Hardrock Stadium у Маямі. Двобій відбудеться з глядачами на трибунах. Бій можна буде переглянути на телеканалі Showtime за системою платної трансляції.

6 липня 2021 року у Маямі. Я та Логан Пол будемо битись на Hardrock Stadium. Mayweather Promotions, Fanmio і Showtime об'єдналися, щоб влаштувати епічний івент. Квитки надійдуть у продаж наступного тижня,

– йдеться у пості Мейвезера.