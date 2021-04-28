Початок конфлікту: вибори президента федерації

Позов до суду за право проведення чемпіонату України з хокею – лише ще один етап протистояння між федерацією та УХЛ. Розпочався ж він дещо раніше, коли наприкінці 2020 року відбувалися вибори президента ФХУ.

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Серед претендентів тоді був і нинішній голова правління громадської організації ХК "Сокіл-Київ" Олексій Житник. Але його до виборів не допустили. У ФХУ це рішення пояснили тим, що згідно зі статуту "кандидатів мають висувати загальні збори відокремлених підрозділів". Житника в такий спосіб не висунули. Тож 18 грудня новим президентом ФХУ став Георгій Зубко, який до цього був віцепрезидентом федерації.

Весь час до самого голосування Українська хокейна ліга, яка і була одним із ініціаторів висунення Житника, висловлювала чимало претензій. І навіть вимагала від Мінмолодьспорту реорганізації федерації. Під відповідним листом підписалися усі 8 представників хокейних клубів УХЛ. Але нічим це не закінчилося.

Федерація завдає другого удару

Новий виток напружених стосунків між федерацією та УХЛ виник, коли ФХУ висловила "занепокоєння ситуацією, що склалась у чемпіонаті України з хокею з шайбою серед чоловіків, оскільки національна першість не сприяє поліпшенню підготовки головної команди країни". Там вирішили провести аудит змагань. А УХЛ були висунені вимоги щодо змін у регламенті проведення чемпіонату України:

прийняти ліміт на кількість легіонерів – до 10 хокеїстів;

встановити чіткі міжнародні паузи в змагальному календарі для підготовки збірної України під час проведення національної першості;

встановити дату завершення чемпіонату України за 15 діб до старту світової першості.

Після цього Генадій Зубко навіть зустрівся з хокеїстами. На сайті ФХУ вказано, що ініціаторами зустрічі стали самі хокеїсти – представники Білого Барса Роман Благий та Сергій Бабинець, Всеволод Толстушко та Володимир Алексюк із Кременчука, а також Дмитро Німенко та Андрій Міхнов із київського Сокола.

"Спортсмени висловили занепокоєння щодо їхньої майбутньої хокейної кар’єри, адже для більшості з них це не просто хобі чи улюблена справа, а спосіб забезпечення родини. Зокрема, учасники зустрічі обговорили ситуацію, що склалась в українському чемпіонаті з легіонерами та рівнем зарплат вітчизняних хокеїстів", – відзвітували після зустрічі у пресслужбі федерації.

Генеральний директор УХЛ Сергій Варламом усі звинувачення назвав намаганням федерації "приховати свою повну бездіяльність". За його словами, легіонери в чемпіонаті присутні. Але за один сезон в УХЛ виступає до 120 українських гравців.

Зараз, давлячи на патріотизм, федерація, відверто кажучи, намагається приховати свою повну бездіяльність. Ми підняли за 5 років з колін український хокей, ми несемо всі витрати за організацію одноосібно всі 5 років. Допомоги від ФХУ не було – ні фінансової, ні організаційної. Все, що зараз досягнуто: сайт, соцмережі, трансляції, нові клуби, оргструктура – це все зробила ліга. Так де 5 років була федерація і куди інвестувала гроші?,

– відзначив Варламов.

Щодо ліміту на легіонерів, то, за словами Варламова, клуби просто не зможуть заповнити заявку у такому випадку.

"Нам катастрофічно не вистачає гравців. На рівні дитячого та юнацького хокею, якими за визначенням зобов'язана займатися федерація, все практично знищено. Де взяти українських гравців, якщо за останні роки не провели жодного нормально молодіжного чемпіонату? У нас не існує нормальної моделі переходу з дитячого хокею в дорослий", – переконаний Варламов.

Третя сутичка: хто проводитиме чемпіонат

26 квітня на сайті УХЛ було опубліковано повідомлення про прийом заявок від команд для участі в чемпіонаті на наступний сезон. Там же відзначили, що свою заявки вже подало сім клубів.

В той же день на фейсбук-сторінці ФХУ було опубліковано повідомлення, що "УХЛ більше не є співорганізатором чемпіонату України".

"ФХУ запросила УХЛ до подальшої співпраці та запропонувала укласти новий договір на рівних умовах. Однак відповіді від УХЛ федерація не отримала", – йдеться в повідомленні.

У відповідь Сергій Варамов заявив, що в них є чинний договір на організацію турніру.

"Ми хочемо нагадати ФХУ про те, що договір про співпрацю УХЛ та федерації на проведення національного чемпіонату підписаний до 30 квітня 2022 року. Цей договір був підписаний від 5 вересня 2019 року й аж до 30 квітня 22 роки ліга офіційно має право на організацію чемпіонату України. Ми будемо діяти виключно в правовому полі та зобов'яжемо ФХУ виконати договір, підписаний ними у 2019 році", – заявив Варламов.

І УХЛ таки довелося подати позов до суду про визнання договору чинним. Цю інформацію підтвердили в ФХУ. І назвали свою причину того, чому вирішила розірвати цю угодую

"Федерація має повне право в односторонньому порядку достроково розірвати угоду в разі невиконання контрагентом умов угоди. Так, після проведення аудиту ФХУ знайшла чимало порушень у діяльності УХЛ, які є неприйнятними ні для федерації, ні для українського хокею в цілому. Це є повноцінною підставою для припинення співпраці ФХУ з УХЛ", – відзначили федерації.

Окрім того, у ФХУ переконують, що "договір не передбачав передачу права на проведення чемпіонату України з хокею з шайбою".

"Діяльність УХЛ порушує статутну мету та цілі Федерації хокею України, що вже призвело до чималих негативних наслідків. Головна мета ФХУ – захищати права та інтереси кожного суб’єкта українського хокею – від українських арбітрів і до гравців збірних України. Аби й надалі реалізовувати цю мету, Федерація хокею України була вимушена припинити сумісну роботу з УХЛ над чемпіонатом України з хокею з шайбою", – заявили у федерації.

Постраждає збірна

У цій всій ситуації може бути чимало тих, хто постраждає. І серед них – збірна України. 26 квітня головний тренер збірної Вадим Шахрайчук назвав список 29 гравців, яких викликав на збір. Та вже 27 квітня федерація повідомила, шо близько 10 гравцям-кандидатам до головної команди країни керівництвом їхніх клубів не дозволено їхати на збори, що заплановані 4-13 травня.

"Виклики хокеїстам уже двічі були направлені усім клубам, однак відповіді досі не отримано від ХК "Донбас", ХК "Краматорськ", ХК "Маріуполь" та ХК "Білий Барс", – повідомили у федерації.