ПСЖ – Манчестер Сіті 1:2

Голи: Маркіньос, 15 – Де Брюйне, 64, Марез, 71

Вилучення: Гуйє, 78 (ПСЖ)

Обидві команди вийшли на цю гру майже в оптимальних складах. От тільки місця у старті не знайшлося для українця Олександра Зінченка. Однак захисник "містян" вийшов на поле у другому таймі на заміну. І став автором результативної передачі.

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Та до цього у першому таймі ПСЖ, краще розпочавши матч, створив декілька нагод біля воріт Едерсона. І якщо з першим ударом Неймара та рикошету від Діаша голкіперу вдалося впоратися завдяки неймовірній реакції, то після удару Маркіньоса він не врятував. Захисник ПСЖ відзначився ударом головою після подачі з кутового.

Відео голу Маркіньоса

Однак пропущений гол не надто знітив МанСіті. Команда продовжувала грати у свою гру. Невдовзі свій момент отримав Бернарду Сілва після навісу від партнера і пробивав у падінні з гострого кута. Але Навас зреагував.

Згодом Паредес у карколомному стрибку дістався ногою до м'яча, який летів у ворота та врятував парижан від пропущеного голу.

Та найкращий момент зрівняти рахунок у першому таймі МанСіті втратили, коли Фоден пробивав по воротах. перед ним не було суперників, окрім голкіпера, і Навас впорався з ударом суперника.

У другому таймі продовжилася та ж гра, що і у першому таймі. Господарі "Пар де Пренс" нагнітали, а гості – вичікували. І таки дочекалися своїх моментів. Сталося це після того, як на поле вийшов Зінченко. Саме він віддав пас на Де Брюйне. Бельгійський півзахисник навішував у штрафний майданчик. Але до м'яча ніхто так і не дотягнувся, чим спантеличив Наваса, і той влетів у ворота.

Відео голу Де Брюйне

А згодом Манчестер Сіті вийшов вперед. Команда отримала право на штрафний перед воротами. Гравці ПСЖ вибудували стінку, Верратті навіть ліг за нею, щоб м'яч не пролетів низом. Але після удару Мареза м'яч "прошив" стінку, пролетівши поміж Паредесом та Кімпембе та влетів у ворота.

Відео голу Мареза

Ще гіршою ситуація для ПСЖ стала тоді, коли Гуйє отримав пряму червону картку. Він грубо зіграв ззаду в ногу Гюндогану.

МанСіті перемагає на виїзді. І тепер 4 травня зіграє домашній поєдинок проти ПСЖ за право виходу в фінал Ліги чемпіонів.