Бій відбудеться восени

Колишній чемпіон світу з боксу Майк Тайсон заявив, у вересні 2021 року планує побитися з ексчемпіоном світу Ленноксом Льюїсом.

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Я збираюся битися з Льюїсом. Вересень,

– сказав Тайсон.

Очікувалося, що 54-річний Тайсон зустрінеться з видатним американцем Евандером Холіфілдом. Третій бій боксерів мав відбутися 29 травня у Маямі.

Інформацію про поєдинок підтвердив Холіфілд. Та несподівано сторони не змогли домовитися про гроші за бій. Замість Тайсона 58-річний Холіфілд зустрінеться з Кевіном МакБрайдом.

Тайсон програвав Льюїсу

Леннокс Льюїс та Майк Тайсон провели бій 8 червня 2002 року.

Льюїс здобув перемогу в поєдинку за титули чемпіона світу за версіями WBC, IBF і IBO, які належали йому. Також британець здобув вакантний титул чемпіона світу за версією авторитетного боксерського журналу The Ring.

Леннокс нокаутував Тайсона у 8 раунді.

У березні 2021 року Леннокс Льюїс заявив, що готовий провести ще один поєдинок з американцем. За його словами, все буде залежати від цікавості фанатів до можливого бою.