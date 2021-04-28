Львів – Рух 1:1

Голи: Ернест, 33 – Кондраков, 53 (пен)

Вилучення: Міхоубі, 57 (Львів)

Цей матч команди мали провести між собою ще 13 березня. Але через підготовку "Арени Львів" до матчів збірної України, командам не було де зіграти. Тоді ж вирішили перенести гру на пізніше.

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Обидві команди поки ще не гарантували собі місця в УПЛ на наступний сезон. Львів у випадку перемоги в цьому матчі це міг би зробити. А перемога Руху потрібна в боротьбі з Минаєм та Інгульцем за рятівні місця в турнірній таблиці.

Львів краще розпочав цей матч. Вже на початку зустрічі Міхоубі міг відкривати рахунок, але не пробив голкіпера.

Рух же у середині першого тайму таки відправив м'яч у ворота – результативним ударом відзначився Борячук. Але арбітр після перегляду VAR не зарахував взяття воріт – Стаменкович сфолив у цій атаці.

Нагоду відкрити рахунок у протилежних воріт змарнував Ренан. Він доволі довго обробляв м'яч перед голкіпером, давши час захиснику наздогнати себе та заблокувати удар.

Та все ж Львову вдалося першому забити в цьому матчі. Результативний удар на рахунку Ернеста. Варто відзначити, що гравець цей сезон розпочинав саме у складі Руху, і під час святкування голу "передав вітання" колишнім партнерам. Та й загалом чимало гравців вже по ходу цього та минулого сезону перейшли з однієї львівської команди до іншої. Серед таких і обидва воротарі цього матчу Ільющенков та Бандура.

Відео голу Ернеста

Та втримати перевагу у цьому матчі Львову не вдалося. Фатальним для команди став відрізок часу між 53-ю та 57-ю хвилинами. Спочатку Бусько необачно зіграв рукою у власному штрафному майданчику, і арбітр призначив пенальті, який реалізував Кондраков. А за декілька хвилин Міхоубі отримав другу жовту картку в матчі та залишив господарів поля у меншості.

Відео голу Кондракова з пенальті

Рух у більшості так і не зумів дотиснути суперників. Тож львівське дербі вкотре закінчилося внічию – матч першого кола команди зіграли 0:0.

Таким чином за три тури до кінця чемпіонату ні Львів, ні Рух не гарантували собі місця в УПЛ на наступний сезон. І за два матчі так і не змогли виявити сильнішого у дербі.