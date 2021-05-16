Кубок світу перенесли у Контіолахті

8 етап Кубка світу, який 3 – 6 березня 2022 року мав відбутися у Раубічах, перенесений в Контіолахті (Фінляндія).

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Рішення про перенесення етапу було прийнято Виконавчим комітетом у світлі поточної ситуації у Білорусі і для забезпечення впевненості в плануванні для організаційних комітетів, національних федерацій і їх команд,
– йдеться у повідомленні IBU.

  • Через те, що Контіолахті прийме Кубок світу у 2022 році, у Швеції відбудуться відразу два етапи на початку сезону.

Календар біатлонного сезону-2021/2022

  • Естерсунд (Швеція) 26 – 28 березня
  • Естерсунд (Швеція) 29 листопада – 5 грудня
  • Хохфільцен (Австрія) 6 – 12 грудня
  • Ансі (Франція) 13 – 19 грудня
  • Оберхоф (Німеччина) 3 – 9 січня
  • Рупольдинг (Німеччина) 10 – 16 січня
  • Антхольц (Італія) 17 – 23 січня
  • Олімпійські ігри в Пекіні 4 – 20 лютого
  • Контіолахті (Фінляндія) 28 лютого – 6 березня
  • Отепяе (Естонія) 7 – 13 березня
  • Холменколлен (Норвегія) 14 – 20 березня