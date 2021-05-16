Іга Швьонтек – Кароліна Плішкова 2:0 (6:0, 6:0)

До слова Ястремська різко відреагувала на чутки, що допінг потрапив у її організм після сексу

19-річна польська тенісистка виграла фінальний матч за 48 хвилин! 15 ракетка світу не віддала більш іменитій та титулованій Плішковій жодного гейму.

У першому сеті 9 ракетка світу виграла всього 4 розіграші. У наступній партії Плішкова спромоглася виграти 9 розіграшів та все одно програла під нуль.

Швьонтек виграла свій перший титул категорії WTA 1000. Завдяки перемозі Іга 17 травня дебютує у топ-10 рейтингу WTA.