Жахливий фол івуарійки
Харківські футболістки здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0. Та гру затьмарив ганебний вчинок івуарійської легіонерки Восходу Інес Гогогуй.
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Легіонерка гостей навмисно наступила на ногу Тетяні Китаєвій з Житлобуд-2, коли та лежала на газоні.
Партнерки по команді відразу заступилися за Китаєву, а Гогогуй від стусанів врятувала арбітриня. Івуарійка отримала пряме вилучення.
На щастя, Китаєва змогла продовжити поєдинок.
- У турнірній таблиці Житлобуд-2 посідає друге місце з 43 очками. Восход перебуває на третій сходинці, маючи 31 бал.