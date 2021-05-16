Новак Джокович – Рафаель Надаль 1:2 (5:7, 6:1, 3:6)

До слова Кривдниця Світоліної у "непристойному" стилі виграла турнір у Римі

У першому сеті Джокович відразу повів у рахунку, зробивши брейк у другому геймі. Однак Надаль швидко відновив паритет.

У сьомому геймі Рафа змарнував шанс взяти другий брейк. Сет наближався до тай-брейку, однак в 11 геймі Надаль таки виграв на подачі Ноле. У наступному геймі Надаль з другої спроби подав на сет!

Варто зауважити, що Джокович допускав багато помилок та мало пробивав на виліт. 15 травня сербу довелося відіграти два трисетові матчі.

Другий сет розпочався досить рівно. Тенісисти захистили свої подачі. У третьому геймі Надаль змарнував шанс зробити брейк. Джокович у наступному ж геймі відсвяткував перемогу на подачі іспанця.

Серб захистив свою подачу і в 6 геймі, який тривав 9 хвилин, зробив черговий брейк. Далі Новак з третьої спроби подав на сет і оформив розгромну перемогу 6:1.

У вирішальний третій партії тенісисти продовжили безкомпромісну боротьбу. Однак на перший план вийшла фізична підготовка. Було помітно, що Рафа у кращому тонусі, коли Джокович – більш втомлений.

Переломним міг стати 5 гейм, коли Надаль відіграв два брейк-пойнти. Уже в наступному геймі іспанець під нуль виграв подачу Джоковича. У 7 геймі на подачі серба Надаль добрався до матч-пойнту, та Новак відігрався – 3:5.

У наступному геймі Надаль подав на матч та вдесяте виграв турнір у Римі! Фінальний матч тривав майже 3 години.