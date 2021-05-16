Гол Безуса після асисту Яремчука
Гент та Остенде зустрічаються у битві за Лігу конференцій УЄФА. У першій грі Гент виграв 2:1 завдяки голу Романа Яремчука. У другому поєдинку знову відзначився українець.
Як це було Яремчук потужним ударом забив за Гент: відео
На 20 хвилині гри Роман Яремчук зі своєї половини поля віддав пас на Романа Безуса, який з центру поля вибіг на рандеву з голкіпером.
Півзахисник вирішив не обігрувати воротаря, а ефектно перекинув та вивів Гент вперед.
Дивіться відео голу Безуса
- Для Безуса матч проти Остенде 35 у сезоні за Гент. У його активі вже 5 гол та ще 6 результативних передач.