Гол Безуса після асисту Яремчука

Гент та Остенде зустрічаються у битві за Лігу конференцій УЄФА. У першій грі Гент виграв 2:1 завдяки голу Романа Яремчука. У другому поєдинку знову відзначився українець.

Як це було Яремчук потужним ударом забив за Гент: відео

На 20 хвилині гри Роман Яремчук зі своєї половини поля віддав пас на Романа Безуса, який з центру поля вибіг на рандеву з голкіпером.

Півзахисник вирішив не обігрувати воротаря, а ефектно перекинув та вивів Гент вперед.

Дивіться відео голу Безуса