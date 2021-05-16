Дебютна звитяга Пінчука
24-річний уродженець Львова виграв нокаутом за 1 хвилину. Пінчук відправив американця на канвас важким правим ударом.
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Це перша перемога для Пінчука у важкій вазі. Всього український боксер провів 15 поєдинків. У його активі 13 перемог (8 нокаутом) 2 поразки та одна нічия.
Щодо суперника Пінчука, то 26-річний Ендрю виграв 5 поєдинків (3 нокаутом). Тепер у його пасиві 5 поразок.
- Пінчук розпочав професійну кар'єру у 2017 році та виграв 4 бої поспіль. Пінчук проживає у США. Всі свої поєдинки він провів у США.