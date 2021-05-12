Чемпіонство МанСіті, Кулач перейде в Динамо: топ-новини спорту 11 травня

У вівторок, 11 травня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у огляді Спорт24.

Манчестер Сіті достроково став чемпіоном Англії

Манчестер Сіті, за який виступає український футболіст Олександр Зінченко, достроково став чемпіоном Англії у сезоні 2020/21.

Дивіться також Шахтар вже підписав контракт з Де Дзербі, – італійські ЗМІ

Чемпіонство "містян" стало можливим після того, як другий Манчестер Юнайтед програв Лестеру (1:2) та втратив теоритичні шанси на боротьбу за перемогу.

Це чемпіонство стало для "Сіті" вже сьомим в історії клубу. До цього "містяни" перемагали у сезонах 1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19.

Для українця Олександра Зінченка це третє чемпіонство у складі клубу.

Динамо готує трансфер найкращого українського бомбардира

Найкращий бомбардир УПЛ сезону 2020/21, форвард Ворскли Владислав Кулач найближчим часом підпише контракт з Динамо.

Кулач перейде в Динамо на правах вільного агента: його контракт з Ворсклою закінчується в кінці сезону. 28-річний гравець став найкращим бомбардиром нинішнього сезону УПЛ з 15 голами в 20 матчах.

Що відомо про Кулача

Кулач є вихованцем академії Олімпіка-УОР і донецького Шахтаря. Виступав за третю команду "гірників", віддавався в оренду в Іллічівець, запорізький Металург, дніпродзержинську Сталь, турецький Ескішехірспор, Зорю, Ворсклу, Олександрію і угорський Гонвед.

У січні 2020 року Кулач підписав повноцінний контракт з Ворсклою, і з тих пір зіграв за команду 34 матчі.

Бій Берінчик – Лобов перенесено

Поєдинок непереможного українця Дениса Берінчика проти Артема Лобова перенесено. Бійці повинні провести поєдинок на голих кулаках.

Нова дата бою – 24 липня. 33-річний Берінчик заявив, що зазнав травми плеча.

У спорті я вже 22 рік, і у мене є свої боксерські травми. На спарингах з Анатолієм Шпонарським я пошкодив своє ліве плече у клінчі. Вибачте, так буває. Бій з Артемом Лобовим переноситься на липень. Прийміть мої вибачення,

– повідомив Берінчик.

Буффон вдруге покидає Ювентус

Легендарний італійський воротар Джанлуїджі Буффон вдруге покине туринський Ювентус. Буффон покине Ювентус після завершення сезону-2020/2021.

У сезоні-2020/2021 Буффон відіграв за Ювентус всього 12 матчів. У пасиві голкіпера 7 пропущених голів. Разом з тим, 6 матчів Буффон відстояв на нуль.

Буффон вперше покинув Ювентус у 2018 році після 17 років у клубі. Тоді Джанлуїджі перейшов у французький ПСЖ. У столиці Франції Буффон провів усього один сезон, після якого повернувся у Ювентус.